בבלי
מבזק בית ספר מעורב בעיר החרדית

בני ברק: ההורים פרצו את שער בית הספר - העירייה מגיבה

הנהלת בית הספר הממ"ד הגיעה לשער שנסגר במקום להשתמש בכניסה הייעודית • העירייה: השקענו מאות אלפי שקלים בהכשרת שער נפרד | "פרובוקציה מיותרת" (חדשות חרדים)

משה כץ בבלי
בני ברק: ההורים פרצו את שער בית הספר - העירייה מגיבה
צילום: צילום: באדיבות המצלם
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