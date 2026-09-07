צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בתגובה לשיגור רחפני נפץ
מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים ברכס עלי טאהר בדרום לבנון. בחסדי השם לא היו נפגעים לכוחותינו. בתגובה, תקף צה"ל תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, ביניהן מחסן אמצעי לחימה. בנוסף, תקף צה"ל מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה במרחב כפר רומאן. צה"ל נקט צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, ונבדקת טענה על פגיעה במספר בלתי מעורבים. בעקבות שיגור רחפני נפץ אתמול, חיסל צה"ל מספר מחבלים מחיזבאללה במרחב נבטיה. צה"ל הדגיש כי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיו.