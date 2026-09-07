טראמפ הציג מדי צבא חדשים – והעלה סערה

בבלי

לוחמי סיירת גולני חיסלו מחבל חיזבאללה בהיתקלות פנים מול פנים במהלך סריקות במרחב הבופור בדרום לבנון. המחבל ירה לעבר הכוחות מתוך מבנה, והלוחמים השיבו באש וחיסלו אותו. בהיתקלות נפצעו שני לוחמים באורח קל ופונו לטיפול רפואי. בתגובה, תקף צה"ל במרחב מחסני לחימה, מפקדות ותשתיות טרור של חיזבאללה. צה"ל הדגיש כי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיו.