אולטימטום לנתניהו: פרסם את השריונים עד 21:00
בית הדין של הליכוד מפנה אזהרה חריפה לראש הממשלה: "אחרת, הדבר עלול להתפרש כמחטף בלתי ראוי" • האם תאושר הצבעה חשאית במזכירות?
בית הדין של הליכוד מפנה אזהרה חריפה לראש הממשלה: "אחרת, הדבר עלול להתפרש כמחטף בלתי ראוי" • האם תאושר הצבעה חשאית במזכירות?
ג'בריל רג'וב, המזכיר הנכנס של הוועד המרכזי של פת"ח, הכריז הערב כי אין אפשרות לקיים את הבחירות ברשות הפלסטינית בנובמבר הקרוב. לדבריו, היה צורך לנקוט שורה של צעדים לפני פרסום הצו לקיום הבחירות, והן היו צריכות להתקיים לאחר דיאלוג לאומי כולל. אבו מאזן, נשיא הרשות, פרסם לפני חודשים אחדים צו נשיאותי לקיום בחירות בנובמבר. הבחירות האחרונות לרשות נערכו לפני יותר מ-20 שנה.צוות בבלי
בנק ישראל משיק שירות חדשני: הפקדת צ'קים דחויים עד 100 אלף שקל ול-13 חודשים קדימה ישירות מהאפליקציה – בלי הגעה לסניף ובלי עמלות (בארץ)יהודה פנחסי
השר בן גביר נרשם שוב באמצעות שתי מפלגות נפרדות • מהלך שיזרים לקופת הסיעה כ-5 מיליון שקלים בקדנציה | הטקטיקה שחוזרת על עצמה (פוליטי מדיני)דוד קליין
למרות אולטימטום של בית הדין של הליכוד, ראש הממשלה לא פרסם את רשימת השריונים עד השעה 21:00 • במזכירות עשויה להתקיים הצבעה חשאית שתאפשר להפיל כל משוריין בנפרדבבלי
מחבל מגא"פ ומחבל נוח'בה מחמאס חוסלו בתקיפות מדויקות • שניהם הטמינו מטענים נגד כוחות צה"ל ברצועה • התקיפות בוצעו להסרת איום מיידי על חיילינובבלי
דרמה בבעלזא: חבר הכנסת אייכלר מוחלף | מכה למוטי לייטנר: השיריון של גולדברגר טורף את הקלפים | הישיבות שעברו לשעון חורף ומשנות את כללי המשחק | כלא אלף: המיזם החרדי שתופס תאוצה | רה"י הגר"ר אלבז בהפתעה ללוחמי מג"ב (מעייריב)איצלה כץ
צה"ל חיסל אתמול במרחב שאטי את המחבל צבחי חדר האשם אלבטריחי מארגון הג'יהאד האסלאמי, שלקח חלק בהטמנת מטענים נגד כוחות צה"ל. בתקיפה נוספת לפני מספר ימים חוסל אחמד פואד חליל חלס, מחבל נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס, שגם הוא פעל בהטמנת מטענים. לפי דובר צה"ל, המחבלים קידמו לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, וחוסלו במטרה להסיר את האיום שהיוו.צוות בבלי
השר בן גביר הציע ליועצו הבכיר אריאל אלחרר מקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית • אלחרר הודה אך סירב: "דווקא עכשיו אני נדרש להמשיך במשימה"בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ