צה"ל חיסל שני מחבלים שהטמינו מטענים נגד כוחותינו

בבלי

ג'בריל רג'וב, המזכיר הנכנס של הוועד המרכזי של פת"ח, הכריז הערב כי אין אפשרות לקיים את הבחירות ברשות הפלסטינית בנובמבר הקרוב. לדבריו, היה צורך לנקוט שורה של צעדים לפני פרסום הצו לקיום הבחירות, והן היו צריכות להתקיים לאחר דיאלוג לאומי כולל. אבו מאזן, נשיא הרשות, פרסם לפני חודשים אחדים צו נשיאותי לקיום בחירות בנובמבר. הבחירות האחרונות לרשות נערכו לפני יותר מ-20 שנה.