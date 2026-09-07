בבלי
מבזק בריאיון לאחר הגשת הרשימה

כהנא: מפלגות שלא מגיעות ל-6 מנדטים – שיפרשו

ח"כ מתן כהנא מ"ישר! משגר מסר חד למפלגותיהם של גנץ ווינטר • על שותפות עם חרדים: "נקים ממשלה ציונית רחבה • ועל עצרת הרב עובדיה: ראוי שתכבד את זכרו ולא תהיה פוליטית

בבלי בבלי
ועדת הבחירות המרכזית
ועדת הבחירות המרכזית | צילום: צילום: דני שם טוב, ועדת הבחירות המרכזית
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מבזקים נוספים

03:00
כתב אישום חריג

תיעוד מיוחד: הגר"ד לנדו מגיה את המאמר הכואב ב'יתד נאמן' נגד עוזרי החכי"ם

ראש הישיבה מעיין בכל שורה של המאמר החריף • כתב אישום נגד עוזרים שהפיצו השמצות | החלטה: פיקוח רבני על מינוי עוזרים (חדשות חרדים)

דוד קליין
01:31
איומים על פיצול

המשבר באגודת ישראל מחריף: "גור לא מייצגים אותנו"

בכיר באגודת ישראל מגלה: שוקלים ריצה ללא גור או בלוק נפרד • העימות סביב הדחת נציג צאנז מהמקום החמישי מאיים על כל מבנה ההתמודדות החרדית

בבלי
23:52
בבלי

סמוטריץ' קורא לגרש את שגריר בריטניה בעקבות סנקציות מתוכננות

שר האוצר סמוטריץ' קרא לגירוש מיידי של שגריר בריטניה בישראל. הקריאה באה על רקע כוונתו של ראש ממשלת בריטניה הנכנס, אנדי ברנהאם, להכריז מחר על סנקציות נגד תוצרת ישראלית מיהודה ושומרון.

צוות בבלי
23:04
החרפה דיפלומטית

בריטניה מחמירה: איסור סחר עם יהודה ושומרון בדרך

שר החוץ הבריטי צפוי להכריז מחר על איפוס יחסים עם ישראל | האיסור יחול גם על שירותים פיננסיים ופרסום | המהלך ידרוש חקיקה חדשה

בבלי
23:02
תגובה לדרישת גולדקנופף

וינטר: לא כל מי שלובש שחור-לבן לומד תורה

יו"ר עמך ישראל תקף את דרישת אגודת ישראל לפטור כולל, אך רמז שללומדי תורה אכן יינתן פטור משירות

בבלי
21:46
בבלי

בכיר בפת"ח: לא ניתן לקיים בחירות ברשות בנובמבר

ג'בריל רג'וב, המזכיר הנכנס של הוועד המרכזי של פת"ח, הכריז הערב כי אין אפשרות לקיים את הבחירות ברשות הפלסטינית בנובמבר הקרוב. לדבריו, היה צורך לנקוט שורה של צעדים לפני פרסום הצו לקיום הבחירות, והן היו צריכות להתקיים לאחר דיאלוג לאומי כולל. אבו מאזן, נשיא הרשות, פרסם לפני חודשים אחדים צו נשיאותי לקיום בחירות בנובמבר. הבחירות האחרונות לרשות נערכו לפני יותר מ-20 שנה.

צוות בבלי
21:44
חיסכון בזמן ובכסף

חדש: הפקדת צ'קים דחויים עד 100 אלף ₪

בנק ישראל משיק שירות חדשני: הפקדת צ'קים דחויים עד 100 אלף שקל ול-13 חודשים קדימה ישירות מהאפליקציה – בלי הגעה לסניף ובלי עמלות (בארץ)

יהודה פנחסי
21:16
מימון פוליטי

בן גביר נרשם בשתי מפלגות: ירוויח מליונים נוספים מקופת המדינה

השר בן גביר נרשם שוב באמצעות שתי מפלגות נפרדות • מהלך שיזרים לקופת הסיעה כ-5 מיליון שקלים בקדנציה | הטקטיקה שחוזרת על עצמה (פוליטי מדיני)

דוד קליין
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