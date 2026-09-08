עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב הארץ - מתי ההקלה?

בבלי

שר האוצר סמוטריץ' קרא לגירוש מיידי של שגריר בריטניה בישראל. הקריאה באה על רקע כוונתו של ראש ממשלת בריטניה הנכנס, אנדי ברנהאם, להכריז מחר על סנקציות נגד תוצרת ישראלית מיהודה ושומרון.