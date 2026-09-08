עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב הארץ - מתי ההקלה?
הכבדה נוספת בעומסי החום שיגיעו לדרגה כבדה עד קיצונית ברוב אזורי הארץ, לצד עלייה בטמפרטורות | החל ממחר תורגש ירידה קלה, ובאיטיות נחזור לערכים רגילים לעונה
הכבדה נוספת בעומסי החום שיגיעו לדרגה כבדה עד קיצונית ברוב אזורי הארץ, לצד עלייה בטמפרטורות | החל ממחר תורגש ירידה קלה, ובאיטיות נחזור לערכים רגילים לעונה
שני אירועי ירי נפרדים בשכונה החב"דית בברוקלין, בעיצומו של מצעד יום העבודה הקריבי. המשטרה פרסה אלפי שוטרים, אך החשודים הצליחו להימלטאריה לוי
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שר האוצר סמוטריץ' קרא לגירוש מיידי של שגריר בריטניה בישראל. הקריאה באה על רקע כוונתו של ראש ממשלת בריטניה הנכנס, אנדי ברנהאם, להכריז מחר על סנקציות נגד תוצרת ישראלית מיהודה ושומרון.צוות בבלי
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