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עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב הארץ - מתי ההקלה?

הכבדה נוספת בעומסי החום שיגיעו לדרגה כבדה עד קיצונית ברוב אזורי הארץ, לצד עלייה בטמפרטורות | החל ממחר תורגש ירידה קלה, ובאיטיות נחזור לערכים רגילים לעונה

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תקיפה בלנון, אתמול
תקיפה בלנון, אתמול | צילום: צילום: אייל מרגולין/Flash90
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