שני פצועי ירי בלב השכונה החרדית בארה"ב; החשודים נמלטו
שני אירועי ירי נפרדים בשכונה החב"דית בברוקלין, בעיצומו של מצעד יום העבודה הקריבי. המשטרה פרסה אלפי שוטרים, אך החשודים הצליחו להימלט
שני אירועי ירי נפרדים בשכונה החב"דית בברוקלין, בעיצומו של מצעד יום העבודה הקריבי. המשטרה פרסה אלפי שוטרים, אך החשודים הצליחו להימלט
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