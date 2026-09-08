בבלי
מבזק ברוקלין

שני פצועי ירי בלב השכונה החרדית בארה"ב; החשודים נמלטו

שני אירועי ירי נפרדים בשכונה החב"דית בברוקלין, בעיצומו של מצעד יום העבודה הקריבי. המשטרה פרסה אלפי שוטרים, אך החשודים הצליחו להימלט

אריה לוי בבלי
שני פצועי ירי בלב השכונה החרדית בארה"ב; החשודים נמלטו
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