אלישע מדן - זה המשוריין החדש בליכוד: חשש ברחוב החרדי
אלישע מדן, שנפצע קשה בעזה ונקטעו שתי רגליו, הוכרז כמשוריין • בליכוד מברכים: "מגלם התמודדות ונחישות" | הצטרפות מרגשת (פוליטי מדיני)
אלישע מדן, שנפצע קשה בעזה ונקטעו שתי רגליו, הוכרז כמשוריין • בליכוד מברכים: "מגלם התמודדות ונחישות" | הצטרפות מרגשת (פוליטי מדיני)
הבנק המרכזי ההולנדי חשף: העביר בחשאי 86 טונות זהב מניו יורק וקנדה ללונדון • האחזקות בארה"ב צנחו מ-31% ל-18% • ברקע: חשש מהקפאת נכסים כמו שקרה לרוסיהיהודה פנחסי
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במבצע חטיבתי בשומרון חוסל מחבל שניסה לבצע פיגוע נגד כוחות צה"ל. במהלך המבצע נעצרו 4 מחבלים נוספים.צוות בבלי
משלחת בכירה מגור הגיעה לקריית צאנז בנתניה בניסיון להפעיל לחץ ולדרוש התחייבות כתובה • נציגי צאנז עמדו בפרץ: איננו כפופים אליכם - גם לנו יש אדמו"רדוד קליין
זר פרחים עם פתק בהערכה רבה מגלי בהרב מיארה הונח מחוץ לביתו של יו"ר 'עמך ישראל' • ברקע: זעם בימין על סירובו להתאחד עם סמוטריץ' וחשש משריפת קולותדוד קליין
טילים וכטב"מים שוגרו לעבר מתקני אנרגיה ואתרים אזרחיים בדרום הממלכה; הקואליציה הסעודית מזהירה: "הסלמה מסוכנת"אליהו לוי
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הנשיא האמריקאי מבטיח ירידה חדה במחירי הנפט לאחר הניצחון על איראן • פיקוד המרכז דיווח על הסטת כלי שיט במסגרת המצור • "לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני"ישראל גרוס
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