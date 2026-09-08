בבלי
מבזק הסיוט נמשך

איראן שחררה יהודי אמריקני מכלא אווין – אך מונעת ממנו לעזוב

קמראן חכמתי, בן 71, שוחרר מהכלא לאחר שנשפט לשנתיים בגין השתתפות בבר מצווה בישראל לפני עשור • אך הרשויות האיראניות הטילו עליו איסור יציאה ומונעות ממנו לקבל טיפול רפואי דחוף בארה"ב

אליהו לוי בבלי
איראן שחררה יהודי אמריקני מכלא אווין – אך מונעת ממנו לעזוב
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