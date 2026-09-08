דרמה בנתניה: גור דרשה מכתב התחייבות - צאנז סירבו וניצחו

מחאה סרקסטית

זר פרחים עם פתק בהערכה רבה מגלי בהרב מיארה הונח מחוץ לביתו של יו"ר 'עמך ישראל' • ברקע: זעם בימין על סירובו להתאחד עם סמוטריץ' וחשש משריפת קולות