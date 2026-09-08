לוחמי צה"ל חיסלו מחבל שהתבצר עם סכין בשומרון

בבלי

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי תקף את הצביעות הבריטית בהטלת סנקציות על יהודה ושומרון. "אם בריטניה באמת מעוניינת לטפל בסוגיות שלדעתה הן פסולות, איפה הסנקציות נגד צפון קוריאה, סין ורוסיה?" שאל האקבי.