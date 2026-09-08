טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים המצדיעים
תיעוד מעורר תשומת לב: הנשיא האמריקני נראה מנהל חילופי דברים נסערים עם צוות הטייסים לאחר הנחיתה, ואז חלף על פני חיילי חיל הנחתים מבלי להשיב להצדעתם
תיעוד מעורר תשומת לב: הנשיא האמריקני נראה מנהל חילופי דברים נסערים עם צוות הטייסים לאחר הנחיתה, ואז חלף על פני חיילי חיל הנחתים מבלי להשיב להצדעתם
במעמד מכובד בהשתתפות נשיא המדינה וראש העיר • המתחם המוכר שאירח עצרות רבבות ומעמדי סיום הש"ס | מסכת היחסים הסוערת עם הציבור החרדי (חדשות חרדים)יאיר טל
שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי תקף את הצביעות הבריטית בהטלת סנקציות על יהודה ושומרון. "אם בריטניה באמת מעוניינת לטפל בסוגיות שלדעתה הן פסולות, איפה הסנקציות נגד צפון קוריאה, סין ורוסיה?" שאל האקבי.צוות בבלי
יו"ר דגל התורה מסכם 38 שנות פעילות בכנסת • "זכיתי לפעול לצידם של מרנן ורבנן" | המכתב המלא (חדשות חרדים)דוד קליין
תיעוד חריג מעזה מציג "בסטת מסחר" מאובזרת בטכנולוגיה מתקדמת, מחשבים וטלפונים, המשמשת למסחר בזהב מול הדולר – בסמוך להריסותישראל לוי
אחרי אלישע מדן וטליק גואילי: נתניהו הודיע על שריון עו"ד דוד פטר ותא"ל במיל' אמיר אביבי ברשימת הליכוד לכנסת ה-26דוד קליין
שגריר ישראל באו"ם דני דנון תקף בחריפות את ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, שקרא לתושבים להפגין בעת ביקור נתניהו בעיר | "זה לא ירתיע אותנו"בבלי
חברת הכנסת שעברה לעוצמה יהודית טוענת כי ראש הממשלה לא יקדם רפורמה משפטית: "שיריין משפטנים רק כדי להרגיע בוחרים"בבלי
מבצע חטיבתי בשומרון: לוחמי סיירת נח"ל חיסלו מחבל שהתבצר בכפר עקרבה לאחר שיידה מטען נפץ ונמצא חמוש בסכין | נעצרו ארבעה מבוקשים ונתחקרו כ-60 חשודיםבבלי
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