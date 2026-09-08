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מבזק מה קרה בניו ג'רזי?

טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים המצדיעים

תיעוד מעורר תשומת לב: הנשיא האמריקני נראה מנהל חילופי דברים נסערים עם צוות הטייסים לאחר הנחיתה, ואז חלף על פני חיילי חיל הנחתים מבלי להשיב להצדעתם

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רותח מזעם: טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים
רותח מזעם: טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים | צילום: צילום: רשתות חברתיות
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