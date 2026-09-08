בטקס חגיגי: בנייני האומה נקראים מעתה על שם הנשיא ששלח לחרדים מאפיות

תגובה ישראלית

שר החוץ גדעון סער הכריז על שורת צעדים נגד ממשלת לייבור בתגובה לסנקציות ולהכרזות החריפות נגד ישראל • לא חזרנו לארצנו אחרי 2,000 שנה כדי לאבד אותה