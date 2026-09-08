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מבזק עשור לאחר מותו

בטקס חגיגי: בנייני האומה נקראים מעתה על שם הנשיא ששלח לחרדים מאפיות

במעמד מכובד בהשתתפות נשיא המדינה וראש העיר • המתחם המוכר שאירח עצרות רבבות ומעמדי סיום הש"ס | מסכת היחסים הסוערת עם הציבור החרדי (חדשות חרדים)

יאיר טל בבלי
בטקס חגיגי: בנייני האומה נקראים מעתה על שם הנשיא ששלח לחרדים מאפיות
צילום: צילום: מרכז פרס לשלום
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