מבזק הכרזה בפרלמנט הבריטי

שר החוץ הבריטי: ישראל מבצעת טיהור אתני בעזה

שר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד הכריז בפרלמנט על חבילת סנקציות נגד ישראל, הגדיר את ההתנחלויות כבלתי חוקיות וטען כי מתבצע טיהור אתני של הפלסטינים • הסנקציות כוללות איסור על רכישת סחורה מההתנחלויות