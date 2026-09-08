שר החוץ הבריטי: ישראל מבצעת טיהור אתני בעזה
שר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד הכריז בפרלמנט על חבילת סנקציות נגד ישראל, הגדיר את ההתנחלויות כבלתי חוקיות וטען כי מתבצע טיהור אתני של הפלסטינים • הסנקציות כוללות איסור על רכישת סחורה מההתנחלויות
שר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד הכריז בפרלמנט על חבילת סנקציות נגד ישראל, הגדיר את ההתנחלויות כבלתי חוקיות וטען כי מתבצע טיהור אתני של הפלסטינים • הסנקציות כוללות איסור על רכישת סחורה מההתנחלויות
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