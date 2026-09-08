מבזק תגובה ישראלית

ישראל מגיבה לבריטניה: ארבעה צעדי נגד חריפים

שר החוץ גדעון סער הכריז על שורת צעדים נגד ממשלת לייבור בתגובה לסנקציות ולהכרזות החריפות נגד ישראל • לא חזרנו לארצנו אחרי 2,000 שנה כדי לאבד אותה

ישראל גרוס • בבלי • כ"ו באלול | 08.09.26 18:16