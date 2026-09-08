משמרות המהפכה: "השתלטנו על צוללת אמריקנית"
משמרות המהפכה פרסמו תמונה של צוללת בלתי מאוישת אמריקנית וטענו כי תפסו אותה במצרי הורמוז | ההודעה מגיעה לאחר דיווחים על פעילות אמריקנית נרחבת באזור
משמרות המהפכה פרסמו תמונה של צוללת בלתי מאוישת אמריקנית וטענו כי תפסו אותה במצרי הורמוז | ההודעה מגיעה לאחר דיווחים על פעילות אמריקנית נרחבת באזור
אזרח אוקראיני תיעד את רגע הנפילה של שני טילים בליסטיים בקייב במהלך הלילה | בסרטון נראה רגע הפגיעה מזווית קרובה במיוחד | המתקפה גבתה שלושה הרוגים ועשרות פצועיםאריה לוי
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