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הגר"ד לנדו בתיעוד חריג: "אני לבד החלטתי"

לאחר שבוע סוער בדגל התורה ובצל ביקורת ציבורית רחבה, יוצא ראש הישיבה בסרטון ברור ומסביר את החלטתו להחליף את חברי הכנסת הוותיקים • לא עסקנים עומדים מאחורי ההחלפה

חיים כהן בבלי
הגר"ד לנדו בתיעוד חריג: "אני לבד החלטתי"
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חמאס הגיב להטלת סנקציות בריטיות על סחורות מיהודה ושומרון וציין כי מדובר ב"צעד חשוב בכיוון הנכון, אך אינו מספק". הארגון גם התייחס לשימוש של שר החוץ הבריטי במונח "טיהור אתני" לתיאור פעולות יישובים, וכינה זאת "צעד חשוב בכיוון הנכון, אך לא מספק".

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משרד ראש הממשלה הכחיש הערב את הדיווח לפיו הועברה אזהרה מאיחוד האמירויות לפני ה-7 באוקטובר – אך ההודעה הרשמית משאירה פתח משמעותי

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"על שקר מגיבים בקול רם": ראש הישיבה הודף את הטענות | מעייריב

גפני ומקלב נפרדים מהכנסת | המאמר החריג ביתד נאמן, הסרטון - והכחשה | המפץ הגדול באגודה: סיעה חדשה - חומת תורת ישראל | ח"כ ארז מלול בעימות פומבי עם מוטי לייטנר: "אין לך רבנים" | בדיוק כמו לפני הטבח - הגר"מ שטרנבוך פרץ בבכי (מעייריב)

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"רק התקרבות לבורא יתברך": הצוואה המרטיטה של הגר"מ פדידה זצ"ל

המשגיח זצ"ל ביקש לוויה מהירה ללא הספדים • "אני הולך בשמחה מוחלטת" - דברי פרידה מרגשים | הצוואה המלאה שהוקראה בלוויה (דיין האמת)

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הרמטכ"ל: צוללת "דרקון" בדרכה לישראל, תגיע בימים הקרובים

הרמטכ"ל הלוי הודיע בטקס סיום קורס חובלים כי צוללת "דרקון", הצוללת השישית של ישראל, עושה כעת את דרכה לארץ בעומק הים התיכון ותגיע תוך ימים אחדים. לדבריו, הצוללת תסמל את ההפיכה של זרוע הים לזרוע אסטרטגית רבת עוצמה שיכולה להגיע לכל יעד במזרח התיכון ומעבר לו. הרמטכ"ל הוסיף כי בתוכנית "חושן" הרב-שנתית הושם דגש על הזירה הימית, ואחרי "דרקון" יגיעו יכולות נוספות כמו ספינות הטילים מדגם "הרשף" שיאפשרו פעולה בטווח רחב יותר ועוצמה מבצעית משמעותית.

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השופטת ברק-ארז דחתה את הבקשות לדיון נוסף, ובכך נותרה על כנה האפשרות שפרקליט המדינה יטפל בפרשה • יש לקוות כי ניתן יהיה לקדם את השלמת הטיפול

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הרשי גוטמן
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