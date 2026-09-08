"רק התקרבות לבורא יתברך": הצוואה המרטיטה של הגר"מ פדידה זצ"ל
המשגיח זצ"ל ביקש לוויה מהירה ללא הספדים • "אני הולך בשמחה מוחלטת" - דברי פרידה מרגשים | הצוואה המלאה שהוקראה בלוויה (דיין האמת)
המשגיח זצ"ל ביקש לוויה מהירה ללא הספדים • "אני הולך בשמחה מוחלטת" - דברי פרידה מרגשים | הצוואה המלאה שהוקראה בלוויה (דיין האמת)
חמאס הגיב להטלת סנקציות בריטיות על סחורות מיהודה ושומרון וציין כי מדובר ב"צעד חשוב בכיוון הנכון, אך אינו מספק". הארגון גם התייחס לשימוש של שר החוץ הבריטי במונח "טיהור אתני" לתיאור פעולות יישובים, וכינה זאת "צעד חשוב בכיוון הנכון, אך לא מספק".צוות בבלי
משרד ראש הממשלה הכחיש הערב את הדיווח לפיו הועברה אזהרה מאיחוד האמירויות לפני ה-7 באוקטובר – אך ההודעה הרשמית משאירה פתח משמעותיבבלי
גפני ומקלב נפרדים מהכנסת | המאמר החריג ביתד נאמן, הסרטון - והכחשה | המפץ הגדול באגודה: סיעה חדשה - חומת תורת ישראל | ח"כ ארז מלול בעימות פומבי עם מוטי לייטנר: "אין לך רבנים" | בדיוק כמו לפני הטבח - הגר"מ שטרנבוך פרץ בבכי (מעייריב)איצלה כץ
לאחר שבוע סוער בדגל התורה ובצל ביקורת ציבורית רחבה, יוצא ראש הישיבה בסרטון ברור ומסביר את החלטתו להחליף את חברי הכנסת הוותיקים • לא עסקנים עומדים מאחורי ההחלפהחיים כהן
הרמטכ"ל הלוי הודיע בטקס סיום קורס חובלים כי צוללת "דרקון", הצוללת השישית של ישראל, עושה כעת את דרכה לארץ בעומק הים התיכון ותגיע תוך ימים אחדים. לדבריו, הצוללת תסמל את ההפיכה של זרוע הים לזרוע אסטרטגית רבת עוצמה שיכולה להגיע לכל יעד במזרח התיכון ומעבר לו. הרמטכ"ל הוסיף כי בתוכנית "חושן" הרב-שנתית הושם דגש על הזירה הימית, ואחרי "דרקון" יגיעו יכולות נוספות כמו ספינות הטילים מדגם "הרשף" שיאפשרו פעולה בטווח רחב יותר ועוצמה מבצעית משמעותית.צוות בבלי
השופטת ברק-ארז דחתה את הבקשות לדיון נוסף, ובכך נותרה על כנה האפשרות שפרקליט המדינה יטפל בפרשה • יש לקוות כי ניתן יהיה לקדם את השלמת הטיפולבבלי
אזרח אוקראיני תיעד את רגע הנפילה של שני טילים בליסטיים בקייב במהלך הלילה | בסרטון נראה רגע הפגיעה מזווית קרובה במיוחד | המתקפה גבתה שלושה הרוגים ועשרות פצועיםאריה לוי
משמרות המהפכה פרסמו תמונה של צוללת בלתי מאוישת אמריקנית וטענו כי תפסו אותה במצרי הורמוז | ההודעה מגיעה לאחר דיווחים על פעילות אמריקנית נרחבת באזורהרשי גוטמן
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