נתניהו מכחיש את הדיווח בהארץ – אך משאיר רמז ברור

בבלי

הרמטכ"ל הלוי הודיע בטקס סיום קורס חובלים כי צוללת "דרקון", הצוללת השישית של ישראל, עושה כעת את דרכה לארץ בעומק הים התיכון ותגיע תוך ימים אחדים. לדבריו, הצוללת תסמל את ההפיכה של זרוע הים לזרוע אסטרטגית רבת עוצמה שיכולה להגיע לכל יעד במזרח התיכון ומעבר לו. הרמטכ"ל הוסיף כי בתוכנית "חושן" הרב-שנתית הושם דגש על הזירה הימית, ואחרי "דרקון" יגיעו יכולות נוספות כמו ספינות הטילים מדגם "הרשף" שיאפשרו פעולה בטווח רחב יותר ועוצמה מבצעית משמעותית.