'דגל התורה' מקפלת את 'אגודת ישראל': 6 נציגים בעשירייה הראשונה
בדקות האחרונות הוגשה רשימת יהדות התורה לוועדת הבחירות של הכנסת | לראשונה, פערי הכוחות בתוך המפלגה באים לידי ביטוי עם עליונות ליטאית ברורה • כל הפרטים (חדשות חרדים)
בדקות האחרונות הוגשה רשימת יהדות התורה לוועדת הבחירות של הכנסת | לראשונה, פערי הכוחות בתוך המפלגה באים לידי ביטוי עם עליונות ליטאית ברורה • כל הפרטים (חדשות חרדים)
לאחר הדרמה הפנימית באגודת ישראל, הוגשה הערב רשימת המפלגה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית • ח"כ יעקב אשר בראש הרשימה: "אנחנו יוצאים למערכה הזו באמונה ובביטחון, מתוך אחדות, אחריות ונחישות"בבלי
אם החטוף יותם חיים ז"ל תובעת 169 אלף שקל מדב הלברטל בגין פוסט חריף שכתב נגדה • "איזה חסד עשה איתה החמאס"בבלי
יו"ר "עמך ישראל" האשים את הרמטכ"ל לשעבר בהאשמה חמורה: שיקרו לדרג המדיני כדי להימנע מפעולה צבאית ברצועת עזהבבלי
מפקד ח'אתם אלאנביאא' האיראנית הודיע כי צבא ארה"ב הורה למיכליות הנפט האיראניות להתפנות לקראת תקיפתן. המפקד האיראני הזהיר: "כל פגיעה במכליות הנפט של איראן תוביל לתקיפת בסיסים אמריקאיים באזור בידי הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית של איראן".צוות בבלי
הקמת המפלגה החדשה של שלומי אמונים ובעלזא מחריפה את המתיחות באגודת ישראל: בכיר באגודה מאשים את מזכ"ל גור ב"גניבת כספי המפלגה", מנגד בגור טוענים שפרוש התנתק מאגודת ישראל ואינו כפוף למועצת גדולי התורהבבלי
בית הדין בראשות הגאון רבי אריה דביר הורה לבעלי הקרקע לרשום את כל ההכנסות וההוצאות ממכירת ההדסים בחג הקרוב • הנתונים ישמשו לדיון מיוחד לאחר החגיםבבלי
חמאס הגיב להטלת סנקציות בריטיות על סחורות מיהודה ושומרון וציין כי מדובר ב"צעד חשוב בכיוון הנכון, אך אינו מספק". הארגון גם התייחס לשימוש של שר החוץ הבריטי במונח "טיהור אתני" לתיאור פעולות יישובים, וכינה זאת "צעד חשוב בכיוון הנכון, אך לא מספק".צוות בבלי
משרד ראש הממשלה הכחיש הערב את הדיווח לפיו הועברה אזהרה מאיחוד האמירויות לפני ה-7 באוקטובר – אך ההודעה הרשמית משאירה פתח משמעותיבבלי
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