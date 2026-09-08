'דגל התורה' מקפלת את 'אגודת ישראל': 6 נציגים בעשירייה הראשונה

בבלי

חמאס הגיב להטלת סנקציות בריטיות על סחורות מיהודה ושומרון וציין כי מדובר ב"צעד חשוב בכיוון הנכון, אך אינו מספק". הארגון גם התייחס לשימוש של שר החוץ הבריטי במונח "טיהור אתני" לתיאור פעולות יישובים, וכינה זאת "צעד חשוב בכיוון הנכון, אך לא מספק".