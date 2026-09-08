בבלי
מבזק לקראת הבחירות

יהדות התורה הגישה את רשימתה לכנסת ה-26

לאחר הדרמה הפנימית באגודת ישראל, הוגשה הערב רשימת המפלגה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית • ח"כ יעקב אשר בראש הרשימה: "אנחנו יוצאים למערכה הזו באמונה ובביטחון, מתוך אחדות, אחריות ונחישות"

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נציגי יהדות התורה בוועדת הבחירות
נציגי יהדות התורה בוועדת הבחירות | צילום: צילום: דני שם טוב, ועדת הבחירות המרכזית
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