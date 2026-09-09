איראן ירתה 20 טילים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן

בבלי

איראן שיגרה הלילה מתקפת טילים רחבה לעבר בסיסים בירדן בהם שוהים כוחות אמריקאים, בתגובה לתקיפה אמריקאית של מיכליות איראניות אמש. לפי הודעה רשמית של צבא ירדן, נורו 20 טילים - 18 מהם יורטו ושניים נוספים נפלו בשטח פתוח. בחסדי השם לא דווח על נפגעים. חלק מהטילים האיראנים היו בעלי ראש נפץ מתפזר, ועשרות מיירטים שוגרו כדי להתמודד עם המתקפה.