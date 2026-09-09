איראן ירתה 20 טילים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן
בתגובה להשמדת חמש מכליות נפט איראניות על ידי ארה"ב, שיגרה איראן מטח טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן • 18 מתוך 20 הטילים יורטו • בישראל נצפו יירוטים בשמיים
בתגובה להשמדת חמש מכליות נפט איראניות על ידי ארה"ב, שיגרה איראן מטח טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן • 18 מתוך 20 הטילים יורטו • בישראל נצפו יירוטים בשמיים
איראן שיגרה הלילה מתקפת טילים רחבה לעבר בסיסים בירדן בהם שוהים כוחות אמריקאים, בתגובה לתקיפה אמריקאית של מיכליות איראניות אמש. לפי הודעה רשמית של צבא ירדן, נורו 20 טילים - 18 מהם יורטו ושניים נוספים נפלו בשטח פתוח. בחסדי השם לא דווח על נפגעים. חלק מהטילים האיראנים היו בעלי ראש נפץ מתפזר, ועשרות מיירטים שוגרו כדי להתמודד עם המתקפה.צוות בבלי
אחרי ימי החום הכבדים: ירידה הדרגתית במעלות החום בימים הקרובים, והטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה לקראת סוף השבועבבלי
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב פרסם תיעוד מההשמדה של חמש מכליות נפט איראניות בלב הים, בתגובה לירי טילים בליסטיים של משמרות המהפכה לעבר ספינת מלחמה אמריקניתבבלי
הבית הלבן לא פעל נגד המהלך הבריטי שאליו הצטרפו 12 מדינות • שר החוץ רוביו: "שמענו את הטיעונים שלהם" • ישראל הכריזה על צעדי נגדבבלי
לאחר הדרמה הפנימית באגודת ישראל, הוגשה הערב רשימת המפלגה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית • ח"כ יעקב אשר בראש הרשימה: "אנחנו יוצאים למערכה הזו באמונה ובביטחון, מתוך אחדות, אחריות ונחישות"בבלי
בדקות האחרונות הוגשה רשימת יהדות התורה לוועדת הבחירות של הכנסת | לראשונה, פערי הכוחות בתוך המפלגה באים לידי ביטוי עם עליונות ליטאית ברורה • כל הפרטים (חדשות חרדים)מיקי ברון
אם החטוף יותם חיים ז"ל תובעת 169 אלף שקל מדב הלברטל בגין פוסט חריף שכתב נגדה • "איזה חסד עשה איתה החמאס"בבלי
יו"ר "עמך ישראל" האשים את הרמטכ"ל לשעבר בהאשמה חמורה: שיקרו לדרג המדיני כדי להימנע מפעולה צבאית ברצועת עזהבבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ