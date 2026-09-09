מבזק מתיחות דיפלומטית

טראמפ לא עצר את הסנקציות הבריטיות על יהודה ושומרון

הבית הלבן לא פעל נגד המהלך הבריטי שאליו הצטרפו 12 מדינות • שר החוץ רוביו: "שמענו את הטיעונים שלהם" • ישראל הכריזה על צעדי נגד

בבלי • בבלי • כ"ז באלול | 09.09.26 07:58