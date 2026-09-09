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צבא ארה"ב חושף: כך הושמדו מכליות הנפט האיראניות

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב פרסם תיעוד מההשמדה של חמש מכליות נפט איראניות בלב הים, בתגובה לירי טילים בליסטיים של משמרות המהפכה לעבר ספינת מלחמה אמריקנית

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צבא ארה"ב חושף: כך הושמדו מכליות הנפט האיראניות
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