בבלי
מבזק אסון בהרי הקווקז

מפולת קטלנית בקווקז: עשרות נעדרים מהמשמר הרוסי

מפולת שלג וקרח אדירה פגעה בקבוצת מטפסים מהמשמר הלאומי הרוסי באימוני הרים בדרום רוסיה • 12 נהרגו ועשרות עדיין נעדרים • נפתחה חקירה בחשד לרשלנות

אריה לוי בבלי
מפולת קטלנית בקווקז: עשרות נעדרים מהמשמר הרוסי
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בבלי

צה"ל ושב"כ השמידו 3 מחסני נשק ובור שיגור רקטות ברחבי עזה

צה"ל ושב"כ תקפו אתמול במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס וג'יהאד אסלאמי. בנוסף הושמד בור שיגור ממנו שוגרו במהלך המלחמה רקטות לעבר ישראל. במחסנים אוחסנו עשרות אמצעי לחימה: רקטות, נשק מסוג קלצ'ניקוף וציוד לחימה נוסף. צה"ל זיהה כי בתקופה האחרונה מחבלי חמאס מגיעים למחסנים ומשתמשים בנשק לצורך שמירות וביסוס שליטה ברצועה. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול לגריעת יכולות ארגוני הטרור ולסיכול כל ניסיון לשקמן.

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