מבזק תגובה לתחקיר 'הארץ'

נתניהו הורה: תביעת דיבה נגד 'הארץ' על 'עלילה שקרית'

ראש הממשלה הנחה את עורכי דינו לתבוע את העיתון בעקבות תחקיר על התרעה לפני הטבח • לשכת רה"מ: 'לא התקיימה שום שיחה עם נשיא האמירויות' | עו"ד חור נזרי כבר הכין את התביעה (פוליטי מדיני)

דוד קליין • בבלי • כ"ז באלול | 09.09.26 10:44