מאה מטוסי קרב במפגן דרמטי במצרים: ישראל פוקחת עין

תגובה לתחקיר 'הארץ'

ראש הממשלה הנחה את עורכי דינו לתבוע את העיתון בעקבות תחקיר על התרעה לפני הטבח • לשכת רה"מ: 'לא התקיימה שום שיחה עם נשיא האמירויות' | עו"ד חור נזרי כבר הכין את התביעה (פוליטי מדיני)