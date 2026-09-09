מאה מטוסי קרב במפגן דרמטי במצרים: ישראל פוקחת עין
תערוכת התעופה הבינלאומית באל-עלמיין מושכת יותר ממאה כלי טיס ממדינות רבות • בפסגת האירוע: מופע אווירי מרהיב של חיל האוויר הטורקי מעל הפירמידות
תערוכת התעופה הבינלאומית באל-עלמיין מושכת יותר ממאה כלי טיס ממדינות רבות • בפסגת האירוע: מופע אווירי מרהיב של חיל האוויר הטורקי מעל הפירמידות
משמרות המהפכה האיראניות הכריזו על תפיסת כלי שיט תת-ימי אמריקני במצרי הורמוז; הפנטגון מציג גרסה שונה לחלוטין ומדבר על תקלה טכניתאליהו לוי
התנועה הגישה עתירה דחופה נגד היועמ"שית שאסרה את הכנס הממלכתי לזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, וטוענת: אירועי הזיכרון לרבין מתקיימים בסמוך לבחירותדוד קליין
הציבור החרדי התבשר על הצבתו של אליקים שטארק, בן 34, כנציג חסידות בעלזא לכנסת במקומו של ח"כ ישראל אייכלר • פרופיל מיוחד על המתווך השקטדוד קליין
ראש הממשלה הנחה את עורכי דינו לתבוע את העיתון בעקבות תחקיר על התרעה לפני הטבח • לשכת רה"מ: 'לא התקיימה שום שיחה עם נשיא האמירויות' | עו"ד חור נזרי כבר הכין את התביעה (פוליטי מדיני)דוד קליין
מפולת שלג וקרח אדירה פגעה בקבוצת מטפסים מהמשמר הלאומי הרוסי באימוני הרים בדרום רוסיה • 12 נהרגו ועשרות עדיין נעדרים • נפתחה חקירה בחשד לרשלנותאריה לוי
כוחות צה"ל ושב"כ תקפו במספר מרחבים ברצועת עזה והשמידו מחסני אמצעי לחימה של חמאס וג'יהאד אסלאמי • נמשיך לפעול בנחישות לגריעת יכולות ארגוני הטרוראליהו לוי
הנשיא האמריקני העביר לקונגרס מכתב בקשה מיוחד לאישור ההסכם היסטורי לשיתוף פעולה גרעיני אזרחי עם ערב הסעודית • ההסכם מאפשר העשרת אורניום בסעודיה תחת פיקוח אמריקני | 90 יום עד לכניסה לתוקף (בעולם)ישראל גרוס
צה"ל ושב"כ תקפו אתמול במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס וג'יהאד אסלאמי. בנוסף הושמד בור שיגור ממנו שוגרו במהלך המלחמה רקטות לעבר ישראל. במחסנים אוחסנו עשרות אמצעי לחימה: רקטות, נשק מסוג קלצ'ניקוף וציוד לחימה נוסף. צה"ל זיהה כי בתקופה האחרונה מחבלי חמאס מגיעים למחסנים ומשתמשים בנשק לצורך שמירות וביסוס שליטה ברצועה. צה"ל הודיע כי ימשיך לפעול לגריעת יכולות ארגוני הטרור ולסיכול כל ניסיון לשקמן.צוות בבלי
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