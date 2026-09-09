שר החוץ הבריטי נשאל אם יגיע לבית הכנסת בראש השנה – כך ענה
שר החוץ הבריטי התייחס לצעדי התגובה הישראליים ודחה את ביקורת הרב הראשי של בריטניה • השר נשאל אם הוא הולך לבית הכנסת – וזו הייתה תשובתו
שר החוץ הבריטי התייחס לצעדי התגובה הישראליים ודחה את ביקורת הרב הראשי של בריטניה • השר נשאל אם הוא הולך לבית הכנסת – וזו הייתה תשובתו
כוחות צה"ל עצרו השבוע שלושה שוטרים פלסטינים שהקימו חסם בלתי חוקי בשטח C סמוך לביתוניא, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי. השוטרים חרגו מסמכותם לפעול באזור והם נמצאים בחקירת כוחות הביטחון. במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה תוך סיכון חיים של האזרח והפעלת כוח אגרסיבי נגדו. צה"ל הבהיר כי ימשיך לקיים תיאום ביטחוני בהתאם להנחיית הדרג המדיני, אך לא יקבל חריגות מהנהלים.צוות בבלי
שרה האקבי סנדרס, מושלת ארקנסו ובתו של שגריר ארה"ב בישראל, הגיבה לסנקציות שהכריזה בריטניה: "החרמת המדינה היהודית היחידה בעולם היא אנטישמיות". סנדרס הבהירה כי החוק בארקנסו קובע שהמדינה לא תעשה עסקים עם חברות שבוחרות לקחת חלק בפעילות תנועת ה-BDS.צוות בבלי
בעוד העיתונות הכלכלית מדרגת מנכ"לים ופוליטיקאים, עולם התורה מציג את המספרים האמיתיים • למרות גזירות, מעצרים וקיצוצים - ערב ראש השנה תשפ"ז 217,000 משפיעים שוקדים על תלמודם בהיכלי הישיבות והכוללים | המצעד שהתקשורת לא תפרסם לעולם (דעות)שלמה כהן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר על טענות בדבר מעורבותו בזירת הפיגועים ב-11 בספטמבר, אך כלי תקשורת ומפקדי כבאות לשעבר דחו את גרסתו | כך הגיבישראל גרוס
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תערוכת התעופה הבינלאומית באל-עלמיין מושכת יותר ממאה כלי טיס ממדינות רבות • בפסגת האירוע: מופע אווירי מרהיב של חיל האוויר הטורקי מעל הפירמידותאליהו לוי
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