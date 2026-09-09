מאיפה הכסף? מיש עתיד לציבור החרדי: המיליונר שמאחורי מפלגתו של לייטנר
איש ההון-סיכון שלמה דוברת העמיד ערבות עתק של 2 מיליון ש"ח • ברשימה: חוקרת מאוניברסיטת ת"א ומקורב למיזמי גיוס | מי באמת עומד מאחורי הקלעים? (חדשות חרדים)
איש ההון-סיכון שלמה דוברת העמיד ערבות עתק של 2 מיליון ש"ח • ברשימה: חוקרת מאוניברסיטת ת"א ומקורב למיזמי גיוס | מי באמת עומד מאחורי הקלעים? (חדשות חרדים)
בעקבות תחקיר 'הארץ': בית הנשיא מבהיר כי השיחות עם נשיא איחוד האמירויות עסקו בעניינים חברתיים בלבד • באיחוד האמירויות טוענים: הזהרנו את נתניהודוד קליין
לצד המפלגות הגדולות, הוגשו עשרות רשימות בשמות יוצאי דופן | 'גן עדן', 'הפיראטים צפים לטוב', 'שרשר – לאהבה ואחדות העם' ועוד | גם מספר מפלגות חרדיות חדשותדוד קליין
חייל במילואים בלבוש אזרחי נעצר הלילה על ידי שוטרים פלסטינים בשטח C על ציר עוקף ביתוניא, בו עוברים מדי יום מאות ישראלים. נשקו של החייל הוחרם בידי השוטרים הפלסטינים.צוות בבלי
כף ידה של עובדת נתפסה במכונה תעשייתית לטחינת בשר • לוחמי האש פירקו את המנגנון בזהירות רבה ושחררו אותה | פונתה במצב בינונייאיר טל
הנציבות פנתה למנכ"ל משרד הפנים בדרישה לפעול • עשרות תלונות על מפגעי תברואה ובטיחות הוגשו נגד העירייה • "דפוס של העדר טיפול והתעלמות מפניות"דוד קליין
הלמ"ס מפרסם את תמונת המצב לקראת ראש השנה תשפ"ז: האוכלוסייה צומחת ותוחלת החיים עולה, אך מאזן הגירה שלילי ונתוני עוני מדאיגיםדוד ישראלי
השוטרים הקימו מחסום בלתי חוקי בשטח C סמוך לביתוניא, עיכבו אזרח ישראלי ותקפו אותו • במערכת הביטחון: "חריגה חמורה שסיכנה חיים"אליהו לוי
כוחות צה"ל עצרו השבוע שלושה שוטרים פלסטינים שהקימו חסם בלתי חוקי בשטח C סמוך לביתוניא, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי. השוטרים חרגו מסמכותם לפעול באזור והם נמצאים בחקירת כוחות הביטחון. במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה תוך סיכון חיים של האזרח והפעלת כוח אגרסיבי נגדו. צה"ל הבהיר כי ימשיך לקיים תיאום ביטחוני בהתאם להנחיית הדרג המדיני, אך לא יקבל חריגות מהנהלים.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ