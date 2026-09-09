38 רשימות לכנסת: מ'גן עדן' ועד 'הפיראטים'

בבלי

כוחות צה"ל עצרו השבוע שלושה שוטרים פלסטינים שהקימו חסם בלתי חוקי בשטח C סמוך לביתוניא, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי. השוטרים חרגו מסמכותם לפעול באזור והם נמצאים בחקירת כוחות הביטחון. במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה תוך סיכון חיים של האזרח והפעלת כוח אגרסיבי נגדו. צה"ל הבהיר כי ימשיך לקיים תיאום ביטחוני בהתאם להנחיית הדרג המדיני, אך לא יקבל חריגות מהנהלים.