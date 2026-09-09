בבלי
מבזק בחירות לכנסת ה-26

38 רשימות לכנסת: מ'גן עדן' ועד 'הפיראטים'

לצד המפלגות הגדולות, הוגשו עשרות רשימות בשמות יוצאי דופן | 'גן עדן', 'הפיראטים צפים לטוב', 'שרשר – לאהבה ואחדות העם' ועוד | גם מספר מפלגות חרדיות חדשות

דוד קליין בבלי
38 רשימות לכנסת: מ'גן עדן' ועד 'הפיראטים'
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13:29
בבלי

צה"ל עצר 3 שוטרים פלסטינים שתקפו אזרח ישראלי בביתוניא

כוחות צה"ל עצרו השבוע שלושה שוטרים פלסטינים שהקימו חסם בלתי חוקי בשטח C סמוך לביתוניא, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי. השוטרים חרגו מסמכותם לפעול באזור והם נמצאים בחקירת כוחות הביטחון. במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה תוך סיכון חיים של האזרח והפעלת כוח אגרסיבי נגדו. צה"ל הבהיר כי ימשיך לקיים תיאום ביטחוני בהתאם להנחיית הדרג המדיני, אך לא יקבל חריגות מהנהלים.

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