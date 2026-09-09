בית הנשיא מכחיש: הרצוג לא קיבל אזהרה לפני הטבח

בבלי

ראש הממשלה נתניהו ביקר בכתר החרמון בשטח סוריה והצהיר: "לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. אנחנו מחויבים להכריע את משטר הטרור באיראן - ואנחנו נעשה את זה".