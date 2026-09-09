בית הנשיא מכחיש: הרצוג לא קיבל אזהרה לפני הטבח
בעקבות תחקיר 'הארץ': בית הנשיא מבהיר כי השיחות עם נשיא איחוד האמירויות עסקו בעניינים חברתיים בלבד • באיחוד האמירויות טוענים: הזהרנו את נתניהו
בעקבות תחקיר 'הארץ': בית הנשיא מבהיר כי השיחות עם נשיא איחוד האמירויות עסקו בעניינים חברתיים בלבד • באיחוד האמירויות טוענים: הזהרנו את נתניהו
ראש הממשלה ביקר במוצב צה"ל בסוריה והעביר מסר לאויבי ישראל: "שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו מאוד קרובים להכריע את איראן"אליהו לוי
ראש הממשלה נתניהו ביקר בכתר החרמון בשטח סוריה והצהיר: "לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. אנחנו מחויבים להכריע את משטר הטרור באיראן - ואנחנו נעשה את זה".צוות בבלי
בית משפט השלום בירושלים קיבל תביעת לשון הרע של דוד אמסלם נגד השרה לשעבר, וחייב אותה בפיצוי ובהוצאות בסך 98,500 שקליםדוד ישראלי
סקר שפורסם היום מציג תמונה פוליטית מפתיעה: 'ישר!' בראשות איזנקוט מובילה עם 25 מנדטים, הליכוד יורד ל-21 | המפלגות החרדיות: ש"ס ויהדות התורה ב-7 מנדטים כל אחתדוד קליין
לצד המפלגות הגדולות, הוגשו עשרות רשימות בשמות יוצאי דופן | 'גן עדן', 'הפיראטים צפים לטוב', 'שרשר – לאהבה ואחדות העם' ועוד | גם מספר מפלגות חרדיות חדשותדוד קליין
חייל במילואים בלבוש אזרחי נעצר הלילה על ידי שוטרים פלסטינים בשטח C על ציר עוקף ביתוניא, בו עוברים מדי יום מאות ישראלים. נשקו של החייל הוחרם בידי השוטרים הפלסטינים.צוות בבלי
כף ידה של עובדת נתפסה במכונה תעשייתית לטחינת בשר • לוחמי האש פירקו את המנגנון בזהירות רבה ושחררו אותה | פונתה במצב בינונייאיר טל
הנציבות פנתה למנכ"ל משרד הפנים בדרישה לפעול • עשרות תלונות על מפגעי תברואה ובטיחות הוגשו נגד העירייה • "דפוס של העדר טיפול והתעלמות מפניות"דוד קליין
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