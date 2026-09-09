סקר חדש: איזנקוט מוביל עם 25, הליכוד ב-21 – וכמה החרדים?
סקר שפורסם היום מציג תמונה פוליטית מפתיעה: 'ישר!' בראשות איזנקוט מובילה עם 25 מנדטים, הליכוד יורד ל-21 | המפלגות החרדיות: ש"ס ויהדות התורה ב-7 מנדטים כל אחת
סקר שפורסם היום מציג תמונה פוליטית מפתיעה: 'ישר!' בראשות איזנקוט מובילה עם 25 מנדטים, הליכוד יורד ל-21 | המפלגות החרדיות: ש"ס ויהדות התורה ב-7 מנדטים כל אחת
ראש הממשלה ביקר במוצב צה"ל בסוריה והעביר מסר לאויבי ישראל: "שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו מאוד קרובים להכריע את איראן"אליהו לוי
ראש הממשלה נתניהו ביקר בכתר החרמון בשטח סוריה והצהיר: "לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. אנחנו מחויבים להכריע את משטר הטרור באיראן - ואנחנו נעשה את זה".צוות בבלי
בית משפט השלום בירושלים קיבל תביעת לשון הרע של דוד אמסלם נגד השרה לשעבר, וחייב אותה בפיצוי ובהוצאות בסך 98,500 שקליםדוד ישראלי
בעקבות תחקיר 'הארץ': בית הנשיא מבהיר כי השיחות עם נשיא איחוד האמירויות עסקו בעניינים חברתיים בלבד • באיחוד האמירויות טוענים: הזהרנו את נתניהודוד קליין
לצד המפלגות הגדולות, הוגשו עשרות רשימות בשמות יוצאי דופן | 'גן עדן', 'הפיראטים צפים לטוב', 'שרשר – לאהבה ואחדות העם' ועוד | גם מספר מפלגות חרדיות חדשותדוד קליין
חייל במילואים בלבוש אזרחי נעצר הלילה על ידי שוטרים פלסטינים בשטח C על ציר עוקף ביתוניא, בו עוברים מדי יום מאות ישראלים. נשקו של החייל הוחרם בידי השוטרים הפלסטינים.צוות בבלי
כף ידה של עובדת נתפסה במכונה תעשייתית לטחינת בשר • לוחמי האש פירקו את המנגנון בזהירות רבה ושחררו אותה | פונתה במצב בינונייאיר טל
הנציבות פנתה למנכ"ל משרד הפנים בדרישה לפעול • עשרות תלונות על מפגעי תברואה ובטיחות הוגשו נגד העירייה • "דפוס של העדר טיפול והתעלמות מפניות"דוד קליין
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