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נתניהו מכתר החרמון: "קרובים להכריע את משטר הטרור באיראן"

ראש הממשלה ביקר במוצב צה"ל בסוריה והעביר מסר לאויבי ישראל: "שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו מאוד קרובים להכריע את איראן"

אליהו לוי בבלי
נתניהו מכתר החרמון: "קרובים להכריע את משטר הטרור באיראן"
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נתניהו מכתר החרמון בסוריה: נכריע את משטר הטרור באיראן

ראש הממשלה נתניהו ביקר בכתר החרמון בשטח סוריה והצהיר: "לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. אנחנו מחויבים להכריע את משטר הטרור באיראן - ואנחנו נעשה את זה".

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