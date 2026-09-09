"הנותן תשועה למלכים": האדמו"ר בירך את מלך מרוקו
למעלה מאלפיים איש מכל רחבי תבל התכנסו במוגאדור-אסווירא לציון 180 שנה להסתלקות הרה"ק רבי חיים פינטו זי"ע • נציגי המלך והמושל האזורי השתתפו בסעודה
למעלה מאלפיים איש מכל רחבי תבל התכנסו במוגאדור-אסווירא לציון 180 שנה להסתלקות הרה"ק רבי חיים פינטו זי"ע • נציגי המלך והמושל האזורי השתתפו בסעודה
פרויקט הנתונים העצמאי מיפה את 120 המועמדים הריאליים • בעוד 48% מהכנסת הם פנים חדשות, החרדים שומרים על יציבות | המיפוי המלא של הנציגות החרדית (פוליטי מדיני)דוד קליין
משפחות מלוכה מרחבי אירופה, מנהיגים ונסיכים הגיעו לאוסלו להיפרד מהמלך האראלד שנפטר לפני 13 ימים • הטקס נערך בארמון המלוכה במעמד תרועת חצוצרות ומשמר כבודאריה לוי
תושב יפו בן 33 נעצר לאחר ארבעה חודשי מנוסה בעקבות אירוע חמור באור יהודה: רימון רסס צה"לי הושלך לעבר בית עסק פעיל, חמישה אזרחים נפצעומשה כץ
פיצוץ קטלני בטנק מתוצרת סין במהלך תרגיל תותחנות בבנגלדש • קצין נפצע קשה פונה במסוק לבירה • הצבא פתח בחקירה רשמיתאריה לוי
שר השיכון כץ זימן לשימוע לפני פיטורים • ראש הממשלה התערב ישירות והורה: יישאר בתפקידו | סערה פוליטית סביב מינוי אידיאולוגי (בארץ)דוד קליין
ראש הממשלה ביקר במוצב צה"ל בסוריה והעביר מסר לאויבי ישראל: "שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו מאוד קרובים להכריע את איראן"אליהו לוי
ראש הממשלה נתניהו ביקר בכתר החרמון בשטח סוריה והצהיר: "לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. אנחנו מחויבים להכריע את משטר הטרור באיראן - ואנחנו נעשה את זה".צוות בבלי
בית משפט השלום בירושלים קיבל תביעת לשון הרע של דוד אמסלם נגד השרה לשעבר, וחייב אותה בפיצוי ובהוצאות בסך 98,500 שקליםדוד ישראלי
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