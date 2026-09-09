בבלי
מבזק הילולא רבא במרוקו

"הנותן תשועה למלכים": האדמו"ר בירך את מלך מרוקו

למעלה מאלפיים איש מכל רחבי תבל התכנסו במוגאדור-אסווירא לציון 180 שנה להסתלקות הרה"ק רבי חיים פינטו זי"ע • נציגי המלך והמושל האזורי השתתפו בסעודה

חיים כהן בבלי
הילולת הרה"ק רבי חיים פינטו זיע"א במרוקו
הילולת הרה"ק רבי חיים פינטו זיע"א במרוקו | צילום: צילום: באדיבות המצלם
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