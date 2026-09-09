לשכת נתניהו ניסתה לפרק את מפלגת וינטר עד הרגע האחרון

לאחר הסערה

במפלגת השלטון מאשימים את הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן בעמידה מאחורי הפרסום על שיחת טלפון לכאורה בין מנהיג האמירויות לנתניהו • קראו לחקור את העיתונאים