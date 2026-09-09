אזהרה דחופה: מסרונים מזויפים בשם המשטרה – למחוק מיד
משטרת ישראל מזהירה מפני גל הודעות SMS מזויפות המתחזות לדרישת תשלום קנס תעבורה. במשטרה קוראים: אל תלחצו על הקישור, מחקו מיד ובדקו רק בערוצים הרשמיים
משטרת ישראל מזהירה מפני גל הודעות SMS מזויפות המתחזות לדרישת תשלום קנס תעבורה. במשטרה קוראים: אל תלחצו על הקישור, מחקו מיד ובדקו רק בערוצים הרשמיים
במפלגת השלטון מאשימים את הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן בעמידה מאחורי הפרסום על שיחת טלפון לכאורה בין מנהיג האמירויות לנתניהו • קראו לחקור את העיתונאיםבבלי
המכשיר הכשר של חברון נפרץ | הבנות החרדיות עוקפות את החינוך ממלכתי | מחדל תברואה חמור בבני ברק: הררי אשפה וחולדות ברחובות | סוף עידן בישיבת קול תורה: החזן המיתולוגי פורש | הפולמוס ההלכתי קורע את ירושלים (מעייריב)איצלה כץ
יו"ר ש"ס והשר לשעבר מציגים את הבנייה שכבר החלה במנורה שבדרום ובפלוגות • אלפי יחידות דיור במחירים נגישים | החוק ההיסטורי שסולל את הדרך (חדשות חרדים)דוד קליין
סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי הדי התפוצצויות נשמעו באזור ג'אסכ שבדרום איראן, סמוך לקו המצור שמטילה ארה"ב על המדינה. טרם פורסמו פרטים נוספים על מקור ההתפוצצויות או נזקים.צוות בבלי
משה רוזנטל, שהוצב במקום החמישי ברשימת יהדות התורה, הודיע על סיום תפקידו בעיריית בני ברק לאחר שלוש שנים וחצי • המרוץ לתפקיד כבר החלבבלי
ממשלת סינגפור אישרה עדכון שכר נרחב לבכירים לאחר 15 שנה ללא שינוי • שכרו של ראש הממשלה יזנק ל-8.5 מיליון שקל בשנהבבלי
פרח חאמד, מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס ומחברי "חוליית סילוואד" שביצעה פיגועים רצחניים באינתיפאדה השנייה, חוסל בתקיפה בעזה. שוחרר בעסקת שליט והמשיך להכווין טרורבבלי
לחצים כבדים הופעלו על יוסף חדאד לפרוש מ'עמך ישראל' ולעבור לשריון בליכוד • הפניות נמשכו עד יום שני לפני הגשת הרשימות • חדאד דחה את ההצעהבבלי
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