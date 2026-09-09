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מבזק לקראת הבחירות

מנהל מינהל החינוך בבני ברק פורש לקראת כניסתו לכנסת

משה רוזנטל, שהוצב במקום החמישי ברשימת יהדות התורה, הודיע על סיום תפקידו בעיריית בני ברק לאחר שלוש שנים וחצי • המרוץ לתפקיד כבר החל

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מנהל מינהל החינוך בבני ברק פורש לקראת כניסתו לכנסת
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