מבזק לאחר הסערה

הליכוד:זה מי שעומד מאחורי הפרסום השקרי בהארץ

במפלגת השלטון מאשימים את הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן בעמידה מאחורי הפרסום על שיחת טלפון לכאורה בין מנהיג האמירויות לנתניהו • קראו לחקור את העיתונאים

בבלי • בבלי • כ"ז באלול | 09.09.26 19:55