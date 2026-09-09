בבלי
מבזק יממה אחרי סגירת הרשימות

סקרים אחרי סגירת הרשימות: וינטר עובר את אחוז החסימה

שלושה סקרים מעניקים למפלגתו של וינטר 4 מנדטים • סמוטריץ' מקבל 6 מנדטים ברוב הסקרים • תמונת הגושים: שוויון בשני סקרים, יתרון גדול לנתניהו בסקר אחד

בבלי בבלי
סקרים אחרי סגירת הרשימות: וינטר עובר את אחוז החסימה
צילום: צילום: Chaim Goldberg/Flash90
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

21:31
ארצות הברית

טראמפ מעכב את יציאתו לדאלאס בעקבות תדרוך מודיעיני חריג

הנשיא האמריקני שוהה בלשכה המערבית לצד סגנו ואנשי מטהו • הכינוס הרפובליקני בטקסס מתעכב • מדובר באירוע יוצא דופן המוקדש כולו לטראמפ

בבלי
21:31
דיווח מוושינגטון

במוסד מעריכים: מתי המשטר האיראני צפוי לקרוס

הפרשן עמית סגל חושף מכנס MEAD היוקרתי: כך חוסלה הנהגת המודיעין האיראנית • "הרבעון הראשון של 2027 יראה את נפילת איראן" • אזהרה חריגה: AI ומחשבי קוונטום עלולים להשמיד את האנושות

בבלי
19:55
לאחר הסערה

הליכוד:זה מי שעומד מאחורי הפרסום השקרי בהארץ

במפלגת השלטון מאשימים את הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן בעמידה מאחורי הפרסום על שיחת טלפון לכאורה בין מנהיג האמירויות לנתניהו • קראו לחקור את העיתונאים

בבלי
19:51
חדשות עם קנייטש

דרמה בישיבת חברון: המכשיר הכחול נפרץ - הגר"י חברוני יכריע על גורל הצ'קים | מעייריב

המכשיר הכשר של חברון נפרץ | הבנות החרדיות עוקפות את החינוך ממלכתי | מחדל תברואה חמור בבני ברק: הררי אשפה וחולדות ברחובות | סוף עידן בישיבת קול תורה: החזן המיתולוגי פורש | הפולמוס ההלכתי קורע את ירושלים (מעייריב)

איצלה כץ
19:45
דירה בפחות ממיליון ש"ח

"תוך כמה חודשים יתחיל שיווק הדירות": קמפיין ש"ס חושף את הנתונים המשמחים

יו"ר ש"ס והשר לשעבר מציגים את הבנייה שכבר החלה במנורה שבדרום ובפלוגות • אלפי יחידות דיור במחירים נגישים | החוק ההיסטורי שסולל את הדרך (חדשות חרדים)

דוד קליין
19:40
בבלי

דיווח: התפוצצויות נשמעו באזור ג'אסכ בדרום איראן

סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי הדי התפוצצויות נשמעו באזור ג'אסכ שבדרום איראן, סמוך לקו המצור שמטילה ארה"ב על המדינה. טרם פורסמו פרטים נוספים על מקור ההתפוצצויות או נזקים.

צוות בבלי
19:37
לקראת הבחירות

מנהל מינהל החינוך בבני ברק פורש לקראת כניסתו לכנסת

משה רוזנטל, שהוצב במקום החמישי ברשימת יהדות התורה, הודיע על סיום תפקידו בעיריית בני ברק לאחר שלוש שנים וחצי • המרוץ לתפקיד כבר החל

בבלי
19:24
ניסיון פישינג מתוחכם

אזהרה דחופה: מסרונים מזויפים בשם המשטרה – למחוק מיד

משטרת ישראל מזהירה מפני גל הודעות SMS מזויפות המתחזות לדרישת תשלום קנס תעבורה. במשטרה קוראים: אל תלחצו על הקישור, מחקו מיד ובדקו רק בערוצים הרשמיים

בבלי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר