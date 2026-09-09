במוסד מעריכים: מתי המשטר האיראני צפוי לקרוס
הפרשן עמית סגל חושף מכנס MEAD היוקרתי: כך חוסלה הנהגת המודיעין האיראנית • "הרבעון הראשון של 2027 יראה את נפילת איראן" • אזהרה חריגה: AI ומחשבי קוונטום עלולים להשמיד את האנושות
הפרשן עמית סגל חושף מכנס MEAD היוקרתי: כך חוסלה הנהגת המודיעין האיראנית • "הרבעון הראשון של 2027 יראה את נפילת איראן" • אזהרה חריגה: AI ומחשבי קוונטום עלולים להשמיד את האנושות
הנשיא האמריקני שוהה בלשכה המערבית לצד סגנו ואנשי מטהו • הכינוס הרפובליקני בטקסס מתעכב • מדובר באירוע יוצא דופן המוקדש כולו לטראמפבבלי
שלושה סקרים מעניקים למפלגתו של וינטר 4 מנדטים • סמוטריץ' מקבל 6 מנדטים ברוב הסקרים • תמונת הגושים: שוויון בשני סקרים, יתרון גדול לנתניהו בסקר אחדבבלי
במפלגת השלטון מאשימים את הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן בעמידה מאחורי הפרסום על שיחת טלפון לכאורה בין מנהיג האמירויות לנתניהו • קראו לחקור את העיתונאיםבבלי
המכשיר הכשר של חברון נפרץ | הבנות החרדיות עוקפות את החינוך ממלכתי | מחדל תברואה חמור בבני ברק: הררי אשפה וחולדות ברחובות | סוף עידן בישיבת קול תורה: החזן המיתולוגי פורש | הפולמוס ההלכתי קורע את ירושלים (מעייריב)איצלה כץ
יו"ר ש"ס והשר לשעבר מציגים את הבנייה שכבר החלה במנורה שבדרום ובפלוגות • אלפי יחידות דיור במחירים נגישים | החוק ההיסטורי שסולל את הדרך (חדשות חרדים)דוד קליין
סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי הדי התפוצצויות נשמעו באזור ג'אסכ שבדרום איראן, סמוך לקו המצור שמטילה ארה"ב על המדינה. טרם פורסמו פרטים נוספים על מקור ההתפוצצויות או נזקים.צוות בבלי
משה רוזנטל, שהוצב במקום החמישי ברשימת יהדות התורה, הודיע על סיום תפקידו בעיריית בני ברק לאחר שלוש שנים וחצי • המרוץ לתפקיד כבר החלבבלי
משטרת ישראל מזהירה מפני גל הודעות SMS מזויפות המתחזות לדרישת תשלום קנס תעבורה. במשטרה קוראים: אל תלחצו על הקישור, מחקו מיד ובדקו רק בערוצים הרשמייםבבלי
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