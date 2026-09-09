סקר חדש: שתי מפלגות עוברות את אחוז החסימה
סקר חדשות 12 לאחר סגירת הרשימות: איזנקוט ממשיך להוביל עם 25 מנדטים מול 21 לליכוד • ליברמן מתחזק ל-9 • יהדות התורה 8, ש"ס 7 • מפת הגושים המלאה
סקר חדשות 12 לאחר סגירת הרשימות: איזנקוט ממשיך להוביל עם 25 מנדטים מול 21 לליכוד • ליברמן מתחזק ל-9 • יהדות התורה 8, ש"ס 7 • מפת הגושים המלאה
הנשיא האמריקני טוען שאיראן מנסה להשפיע על הבחירות כדי שתבחר ממשלה חלשה שתאפשר לה להשיג נשק גרעיני • ההצהרה הגיעה לקראת ועידת בחירות האמצעבבלי
שר הביטחון הפקיסטני מזהיר: תקיפה על סעודיה תחייב מענה צבאי משותף עם טורקיה | אזהרה חריפה לאיראן לרסן את בעלי בריתה בתימן | ההסלמה במפרץ מגיעה לשיאבבלי
הנשיא האמריקני שוהה בלשכה המערבית לצד סגנו ואנשי מטהו • הכינוס הרפובליקני בטקסס מתעכב • מדובר באירוע יוצא דופן המוקדש כולו לטראמפבבלי
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שלושה סקרים מעניקים למפלגתו של וינטר 4 מנדטים • סמוטריץ' מקבל 6 מנדטים ברוב הסקרים • תמונת הגושים: שוויון בשני סקרים, יתרון גדול לנתניהו בסקר אחדבבלי
במפלגת השלטון מאשימים את הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן בעמידה מאחורי הפרסום על שיחת טלפון לכאורה בין מנהיג האמירויות לנתניהו • קראו לחקור את העיתונאיםבבלי
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