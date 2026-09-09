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מבזק פחות מחודשיים לבחירות

טראמפ: המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי הבחירות

הנשיא האמריקני טוען שאיראן מנסה להשפיע על הבחירות כדי שתבחר ממשלה חלשה שתאפשר לה להשיג נשק גרעיני • ההצהרה הגיעה לקראת ועידת בחירות האמצע

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טראמפ: המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי הבחירות
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דוד קליין
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