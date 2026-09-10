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חילופי אש בין חמאס למיליציות יריבות בצפון רצועת עזה

ערוצים רשמיים של חמאס מדווחים על חילופי אש משמעותיים בין פעילי חמאס למיליציות המתנגדות לו באזור רחבת אלח'לפאא' א-ראשדון במזרח מחנה הפליטים ג'באליא בצפון הרצועה, קרוב לתחום הקו הצהוב.