חוסל מחבל בח'אן יונס - 3 הרוגים בשתי תקיפות
צה"ל חיסל את המחבל מואמן אבו לבדה בתקיפת רכב בשכונת חמד בצפון ח'אן יונס. בנוסף, נהרגו שני מחבלים נוספים בתקיפת כטב"ם ליד מסגד אלקבה באזור המואצי בח'אן יונס.
צה"ל חיסל את המחבל מואמן אבו לבדה בתקיפת רכב בשכונת חמד בצפון ח'אן יונס. בנוסף, נהרגו שני מחבלים נוספים בתקיפת כטב"ם ליד מסגד אלקבה באזור המואצי בח'אן יונס.
השר לביטחון לאומי הגיש תביעת לשון הרע נגד חבר הכנסת ומפלגתו, בטענה שייחס לו הפצת סרטונים אלימים וקריאות להרוג ערביםבבלי
כוחות צה"ל השלימו מבצע רחב היקף ברכס עלי טאהר בדרום לבנון: פיצצו למעלה מאלף ומאה טון חומרי נפץ, השמידו את מפקדת יחידת באדר וחיסלו מחבלים רביםבבלי
כוחות אוגדה 36 השמידו את התוואים התת-קרקעיים במרחב רכס עלי טאהר בדרום לבנון. אורך התשתיות שהושמדו עולה על שני קילומטרים. בתוך התשתיות אותרו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, מקלעים, עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. במקום אותר מתחם פיקוד מרכזי של יחידת 'בדר' עם חמ"לים, חדרי אמל"ח וחדרי שהייה. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים ומומנה על ידי משטר הטרור האיראני. צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים ולהשמדת תשתיות טרור במרחב.צוות בבלי
ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הודיעו כי צה"ל השמיד את התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר, והשלים בכך את ארגון אזור הביטחון בדרום לבנון. מדובר בתשתית טרור אסטרטגית. ערוצים לבנוניים דיווחו על פיצוץ אדיר שהורגש כמו רעידת אדמה.צוות בבלי
מזכ"ל אגודת ישראל חנוך זייברט הודיע על הקפאת הפעילות השוטפת של המפלגה עקב הסדר חובות שצפוי להימשך עד 2027 • פרוש ובעלזא: זו ההוכחה לטענותינוהרשי גוטמן
משמרות המהפכה החלו להרכיב טילים חדשים במתקן חוג'יר ובאתרים נוספים • מומחים: קצב השיקום מהיר מהצפוי במערב • דריכות שיא בישראל ומוכנות לאפשרות שאיראן תיזום התקפהבבלי
פרח חאמד, מבכירי חמאס שרצח שלושה חיילים באינתיפאדה השנייה, חוסל בתקיפה מהאוויר • שוחרר בעסקת שליט והמשיך להכווין טרור מעזהבבלי
הגאון רבי יצחק יוסף תוקף את יו"ר 'ישר!' על החלטותיו בתקופת כהונתו כרמטכ"ל: הסברתי לו את חומרת העניין, הוא אפילו לא ענה לי – קצת כבוד, פונה אליך רב ראשיבבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ