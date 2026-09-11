בבלי
מבזק בבלי

צה"ל חיסל בח'אן יונס מחבל שחדר לישראל ב-7 באוקטובר

צה"ל חיסל הבוקר בתקיפה בח'אן יונס את המחבל ג'האד אסמאעיל. לפי מקורות עזתיים, אסמאעיל היה פעיל צבאי שחצה ב-7 באוקטובר לשטח עוטף עזה. בתקיפה נפצעו 12 איש נוספים.

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ערב ראש השנה

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יאיר טל
11:37
פעילות מבצעית ברצועה

צה"ל חיסל את מפקד חטיבת חאן יונס שפעל לשקם את החמאס

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אליהו לוי
11:37
בבלי

החות'ים השלימו את השתלטותם על מצר באב אלמנדב

מקורות רשמיים בתימן וסוכנות הידיעות הצרפתית מדווחים כי החות'ים השלימו את השליטה בעיר ד'ו באב וכבשו את האי פרים. בכך השלימו החות'ים את השתלטותם על מצר באב אלמנדב - השער לים האדום.

צוות בבלי
11:37
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צה"ל חושף: כך הושמד מתחם הטרור בעלי טאהר

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אליהו לוי
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מבצע בגבול המזרחי

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הצלה באומן

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משה כץ
09:13
בבלי

חוסל מפקד חטיבת ח'אן יונס בחמאס בתקיפה ישראלית

בתקיפה הלילה ליד מסגד אלקבה בח'אן יונס נהרג מחמד אליאזורי (אבו אלהית'ם), מפקד חטיבת ח'אן יונס בזרוע הצבאית של חמאס - דמות המקבילה בחשיבותה לאלוף פיקוד. יחד עמו נהרגו שני מחבלים נוספים, ביניהם המהנדס חד'יפה מעמר. בנוסף, בתקיפת רכב בשכונת חמד בח'אן יונס חוסל המחבל מואמן אבו לבדה. סך הכל נהרגו אתמול 9 עזתיים בתקיפות צה"ל ברצועה.

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