צה"ל חיסל בח'אן יונס מחבל שחדר לישראל ב-7 באוקטובר

ברקע המלחמה

ההסלמה הביטחונית הובילה לקריסת רשתות השיווק והשמדת מחסני מזון • רשת חב"ד הכפילה את מערך החלוקה • רבנים מדווחים על נפילת כטב"מים סמוך לבתי מגורים, אך נערכים לשיא של מתפללים: "אנשים מחפשים את הביחד כדי לא להישבר"