צה"ל חיסל בח'אן יונס מחבל שחדר לישראל ב-7 באוקטובר
צה"ל חיסל הבוקר בתקיפה בח'אן יונס את המחבל ג'האד אסמאעיל. לפי מקורות עזתיים, אסמאעיל היה פעיל צבאי שחצה ב-7 באוקטובר לשטח עוטף עזה. בתקיפה נפצעו 12 איש נוספים.
צה"ל חיסל הבוקר בתקיפה בח'אן יונס את המחבל ג'האד אסמאעיל. לפי מקורות עזתיים, אסמאעיל היה פעיל צבאי שחצה ב-7 באוקטובר לשטח עוטף עזה. בתקיפה נפצעו 12 איש נוספים.
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בתקיפה הלילה ליד מסגד אלקבה בח'אן יונס נהרג מחמד אליאזורי (אבו אלהית'ם), מפקד חטיבת ח'אן יונס בזרוע הצבאית של חמאס - דמות המקבילה בחשיבותה לאלוף פיקוד. יחד עמו נהרגו שני מחבלים נוספים, ביניהם המהנדס חד'יפה מעמר. בנוסף, בתקיפת רכב בשכונת חמד בח'אן יונס חוסל המחבל מואמן אבו לבדה. סך הכל נהרגו אתמול 9 עזתיים בתקיפות צה"ל ברצועה.צוות בבלי
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