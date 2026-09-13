בבלי
מבזק בבלי

ספינה איראנית הותקפה ליד האי קשם - נהרג אחד

הטלוויזיה האיראנית הממלכתית דיווחה כי ספינת סוחר איראנית הותקפה על ידי ארה"ב בשעות האחרונות ליד האי קשם בדרום איראן. בתקיפה נהרג אדם אחד.

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בבלי

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