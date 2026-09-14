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CNN: כישלון סעודי קולוסאלי הוביל לאובדן השליטה במערב תימן

רשת CNN חושפת את הגורמים לכישלון הסעודי שהוביל לאובדן השליטה ברצועת החוף במערב תימן ובמצר באב אלמנדב: כוחות נאמני סעודיה הציבו "חיילי רפאים" - 80% מהרשימות היו חיילים שלא קיימים כדי לאסוף תלושי שכר. הסעודים לא מילאו את החלל שנוצר לאחר עזיבת כוחות איחוד האמירויות את תימן בראשית השנה. חיל האוויר הסעודי לא היה ערוך למתקפה ולא ביצע אפילו תקיפה אחת ביום בו כבשו החות'ים את רצועת החוף. הסעודים ביקשו סיוע אווירי מארה"ב אך טראמפ סירב - הסיוע האמריקאי היה רק במודיעין. כך נפלו רצועת החוף והמצר החשוב לידי החות'ים תוך יממה.

צוות בבלי בבלי
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