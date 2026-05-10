מאחורי השיר עומד סיפור מיוחד שהחל במסגרת “פינת החלומות” של מנחם טוקר, שם שיתף ינון דודיאן, “ילד של אור”, את חלומו לעמוד מול מיקרופון ולהוציא את קולו לעולם. בן דודו אלעד אלדד בחר לקחת את החלום צעד קדימה, וכתב עבורו שיר מלא אמונה, תמימות ורגש טהור.

“אני אוהב אותך” הוא שיח ישיר ופשוט בין ילד לאביו שבשמיים בלי מסיכות, בלי מחיצות, רק לב פתוח שמבקש לדבר, לשתף, לאהוב ולהרגיש קרוב. מילות השיר מבטאות כמיהה עמוקה לקשר רוחני אמיתי, לצד אמונה תמימה שאינה מתייאשת גם בתוך המים והאש.

הקליפ הוויזואלי שמלווה את השיר מוסיף רובד נוסף של נשמה ורגש, ומשלים יצירה שנוגעת בכל גיל ובכל לב יהודי שמחפש רגע של אמת וחיבור.

קרדיטים:

מילים ולחן: אלעד אלדד

עיבוד והפקה מוזיקלית: יונתן בלוי