אברימי רוט ושי וינר מבצעים את הלהיט: "שמע בני"

הנער שי וינר משחרר עוד ביצוע לייב, הפעם עם אברימי רוט, לשיר שמע בני, שביצע במקור מרדכי בן דוד. שי, כבר ביצע את השיר עם MBD, וכעת גם עם אברימי רוט. הביצוע הוקלט וצולם בין כותלי בית הכנסת הגדול בירושלים.

"שמע בני", הוא ללא ספק אחד הרגעים הבלתי נשכחים בקריירה של מרדכי בן דוד (MBD) שיר שהפך עם השנים לאחד השירים האהובים והמושמעים בכל בית יהודי, מבוסס על דברי הרמב"ן. באיגרת המפורסמת שכתב לבנו, פנינת מוסר הפותחת בפסוק "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך", וממשיכה בהדרכה לדורות: "התנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת". הלחן המרגש של מונה רוזנבלום ומרדכי בן דוד, הפך את המילים העתיקות להמנון של אבות לבנים בכל קצוות תבל.

לקראת חג מתן תורה, ימים שבהם עם ישראל מתכונן לקבל מחדש את התורה ולחזק את החיבור בין הדורות, נפגשים שני קולות בלתי שגרתיים: אברימי רוט, מבכירי הזמרים החסידיים בארץ ובעולם, ושי וינר, מהדור הצעיר של הזמרים האמוניים. הקול העמוק והבוגר של רוט פוגש את הקול הצעיר של וינר, ויחד הם מעניקים לשיר הוותיק חיים חדשים.

קרדיטים:

מילים: מתוך איגרת הרמב"ן

לחן: משה מונה רוזנבלום ומרדכי בן דוד

שירה: שי וינר ואברימי רוט